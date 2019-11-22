الصحناوي: لم أطلب يوما من احدى شركتي الخلوي دعم أي جهة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا الصحناوي​ الى ان "المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ سالني عن عدة ملفات وكان يريد ان يستفهم واوضحت له كل الامور التي سأل عنها وكانت الجلسة هادئة جدا"، مشيرا الى انه "لا اعرف سبب الادعاء في موضوع الـ Sponsorship".

وفي حديث تلفزيوني، شدد الصحناوي على انه "لم أطلب يوما من احدى شركتي ​الخلوي​ دعم أي جهة وقرار الـSponsorship كان يعود لهما وبلغ مليون و 700 الف ​دولار​ في ​السنة​ وهو مقارنة بمداخيل الشركتين يمثل 1 بالالف".

ولفت الى انه "في موضوع الادعاء موقفنا الرسمي هو الذهاب الى ​القضاء​ العادي بدل ان نتبع الالية المعقدة في ​مجلس النواب​".