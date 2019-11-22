ليبرمان طلب منح نتانياهو فرصة لإثبات براءته في المحكمة

علّق رئيس حزب "​إسرائيل​ بيتنا،" ​أفيغدور ليبرمان​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال ​بنيامين نتانياهو​ بتلقّي رشوة والغش وخيانة الأمانة، مشدّدًا على أنّه "يوم صعب على دولة إسرائيل. علينا أن نفسح للعدالة لتأخذ إجراءاتها، ومنح نتانياهو فرصة لإثبات براءته في المحكمة".

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