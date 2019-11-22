مناصرو نتانياهو يتظاهرون أمام منزله تأييدا له وتنديدا بقرار المدعي العام الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "مناصري رئس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يتظاهرون أمام منزله تأييدا له وتنديدا بقرار المدعي العام الاسرائيلي الذي وجه اتهام لنتانياهو في قضايا فساد".

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