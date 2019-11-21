الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوقف رئيس الاتحاد الروسي

قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الخميس، توقيف رئيس الاتحاد الروسي والعديد من مسؤولي الاتحاد، وذلك بسبب “انتهاكات خطيرة لقواعد مكافحة المنشطات”.
وقالت الوحدة، حسب وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، ” إن القرار يرتبط بتحقيق عن اخفاق متسابق الوثب العالي الروسي دانيل ليسنكو في تقديم معلومات حول مكان وجوده وفقا للوائح مكافحة المنشطات”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها الاتحاد الروسي في أزمة مع الاتحاد الدولي، بسبب “تورط” عدد من أبطاله في “أم اللأعاب” في شبهات التعاطي للمنشطات.
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