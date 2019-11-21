شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 16 شخصًا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدينتي برج باجي مختار وتمنراست أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع وستة مولدات كهربائية وست مطارق ضغط، ولوحتين لتوليد الطاقة الشمسية، وجهاز كشف عن المعادن، إضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.
وأضافت نفس المصادر أن وحدات من الجيش والأمن قبضت على عنصر إرهابي بمدينة غليزان حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، في حين تم إيقاف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة الطارف.
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