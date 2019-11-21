شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان الأحوازية»: إيران قتلت 60 متظاهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، مقتل نحو 60 متظاهرا في بلدات ومدن الإقليم في احتجاجات إيران، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية حولت الأحواز إلى ثكنة عسكرية.

وقالت المنظمة أن الأمن الإيراني شن حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم، وأدانت استخدام السلطات الإيرانية القمع المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء القتلى والضحايا، مطالبة بإيفاد لجنة تقصي حقائق وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.