شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان الأحوازية»: إيران قتلت 60 متظاهرًا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المنظمة أن الأمن الإيراني شن حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم، وأدانت استخدام السلطات الإيرانية القمع المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء القتلى والضحايا، مطالبة بإيفاد لجنة تقصي حقائق وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
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