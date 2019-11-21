شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 2% بفعل آمال خفض معروض «أوبك» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمائة، اليوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من شهرين، عقب تقرير يؤكد أن أوبك وحلفاءها سيمددون على الأرجح تخفيضات الإنتاج حتى منتصف 2020 ومؤشرات جديدة على أن الصين دعت مفاوضي التجارة الأمريكيين إلى جولة جديدة من المحادثات.

وأنهى خام برنت الجلسة مرتفعا 1.57 دولار بما يعادل 2.5 بالمائة عند 63.97 دولار للبرميل، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.57 دولار أو 2.8 بالمائة إلى 58.58 دولار.

وتجتمع "أوبك" في الخامس من ديسمبر بمقر المنظمة في فيينا، ويعقب هذا محادثات مع مجموعة من منتجي النفط الآخرين بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+. ويسري اتفاق خفض المعروض الحالي حتى مارس 2020.