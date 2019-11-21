شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 2% بفعل آمال خفض معروض «أوبك» والان نبدء بالتفاصيل
وأنهى خام برنت الجلسة مرتفعا 1.57 دولار بما يعادل 2.5 بالمائة عند 63.97 دولار للبرميل، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.57 دولار أو 2.8 بالمائة إلى 58.58 دولار.
وتجتمع "أوبك" في الخامس من ديسمبر بمقر المنظمة في فيينا، ويعقب هذا محادثات مع مجموعة من منتجي النفط الآخرين بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+. ويسري اتفاق خفض المعروض الحالي حتى مارس 2020.
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