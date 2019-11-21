مصدر: زيارة الشابندر لدبي هو للقاء شخصية اماراتية الاحد المقبل

كشف مصدر سياسي خاص، الخميس، بأن زيارة السياسي العراقي عزت الشابندر الى دبي هو للقاء احدى الشخصيات الاماراتية يوم الاحد المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "السفير العراقي في ابو ظبي التقى السياسي العراقي عزت الشابندر في القنصلية العراقية بدبي"، مبينا ان "انباء احتجاز الشابندر في الامارات عارية عن الصحة".

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واضاف ان "زيارة الشابندر للامارات هو للقاء احدى الشخصيات الاماراتية يوم الأحد المقبل".

ونفى السياسي العراقي عزت الشابندر، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن احتجازه في دبي بالامارات.