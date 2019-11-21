مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بانفجار عبوة اثناء تفكيكها شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شخصا قتل واصيب اربعة اخرون بانفجار عبوة اثناء تفكيكها شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل دراجة نارية في بغداد الجديدة شرقي العاصمة، انفجرت مساء اليوم اثناء تفكيكها ما ادى الى مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج الجثة الى الطب العدلي".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.