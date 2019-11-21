رسمياً.. نهاية مشوار جستن ميرام مع اتلانتا يونايتد الاميركي

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2019-11-21 | 21:25
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اعلن نادي اتلانتا يونايتد الأميركي، عدم تجديد عقد لاعبه العراقي جستن ميرام وسبعة لاعبين اخرين.
ونشر نادي اتلانتا يونايتد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة تتضمن أسماء ثمانية لاعبين وهم: جستن ميرام، ميكي امبروز، غريز غولسن، خوسيه هيرناندز، كيفين كراتز، باتريك اوكونكو، فلورنتين بوغبا، بريك شيا، وكتب "شكراً لكم"، في إشارة الى عدم تجديد عقودهم.
ومن المؤمل ان يجد ميرام فريقاً جديداً للانتقال اليه خلال الفترة المقبلة.
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