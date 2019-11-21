اخبار العالم

رسمياً.. نهاية مشوار جستن ميرام مع اتلانتا يونايتد الاميركي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-11-21 | 21:25

رسمياً.. نهاية مشوار جستن ميرام مع اتلانتا يونايتد الاميركي

3,808 مشاهدة

اعلن نادي اتلانتا يونايتد الأميركي، عدم تجديد عقد لاعبه العراقي جستن ميرام وسبعة لاعبين اخرين.
ميرام انتقل الى صفوف اتلانتا في السابع من آيار الماضي، قادماً من صفوف كولمبوس كرو.

ونشر نادي اتلانتا يونايتد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة تتضمن أسماء ثمانية لاعبين وهم: جستن ميرام، ميكي امبروز، غريز غولسن، خوسيه هيرناندز، كيفين كراتز، باتريك اوكونكو، فلورنتين بوغبا، بريك شيا، وكتب "شكراً لكم"، في إشارة الى عدم تجديد عقودهم.


ومن المؤمل ان يجد ميرام فريقاً جديداً للانتقال اليه خلال الفترة المقبلة.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. نهاية مشوار جستن ميرام مع اتلانتا يونايتد الاميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا