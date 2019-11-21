مقتل منتسبين بالشرطة الاتحادية واصابة اخر بهجوم لـ'داعش' في كركوك

افاد مصدر امني، الخميس، بأن منتسبين بالشرطة الاتحادية قتلا واصيب اخر بهجوم لـ"داعش" في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من تنظيم داعش شنوا مساء اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية ضمن ناحية الرشاد في كركوك، ادى الى مقتل منتسبين اثنين واصابة ثالث بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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