الدفاع المدني يخمد حريق مديرية شؤون العشائر في ذي قار

افاد مصدر محلي في ذي قار، الخميس، ان فرق الدفاع المدني اخمدت حريق مديرية شؤون العشائر في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت مساء اليوم من اخماد الحريق الذي اندلع في مديرية شؤون العشائر بالمحافظة".

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واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضرم متظاهرون غاضبون النار في مضيف قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار.