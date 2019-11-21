الجيش الليبي يضع برنامجا متكاملا لتأمين الحدود الجنوبية

قال اللواء بالقاسم الأبعج آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي، إن القيادة العامة وضعت برنامجا متكاملا لتأمين الجنوب والحدود مع الدول المجاورة (السودان وتشاد والنيجر والجزائر).

وتابع في لقائه مع أعيان وحكماء مكون التبو بمدينة مرزق، الخميس، أن خطة القيادة العامة للجيش تتضمن تفعيل الأجهزة الأمنية في المناطق الجنوبية (الكفرة، مرزق، أوباري، غات)، وبناء مديريات أمن وإدخال الشرطة وتسيير دوريات التأمين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن إعادة بناء القوات المسلحة على أساس سليم تتبع الدولة الليبية ولا تتبع أي تيار قبلي أو جهوي.





وأشار إلى أن القيادة العامة تعمل على التعايش السلمي في كل أنحاء ليبيا خاصة في الجنوب، قائلا: "لا بد أن نعيش أخوة متحابين متعاونين"، مشددا على سعي القيادة العامة للتنمية والإصلاح وحل مشاكل الشباب في الجنوب الليبي بعد تنفيذ الخطة الأمنية.

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ونوه القائد العسكري الليبي إلى أهمية تنظيم تجارة العبور وبناء سوق حرة، وخلق فرص العمل للشباب الليبي في كل المجالات.

وأعلن مكتب إعلام مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، اليوم الخميس، أن آمر المجموعة عقد اجتماعا مع الذين جددوا تأييدهم للقيادة العامة للقوات المسلحة بإمرة المشير خليفة حفتر.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لقائد عسكري ليبي إلى مدينة مرزق منذ إعلان دخول وحدات تتبع القيادة العامة 16 أكتوبر الماضي.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال الجيش الليبي إن حكومة الوفاق قدمت الدعم للمرتزقة التشاديين، للسيطرة على مدينة مرزق جنوبي البلاد، إذ أدت سيطرة تلك العصابات على المدينة لفرار آلاف المواطنين من بيوتهم.

واستغلت الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي والعصابات مثل جماعات المرتزقة التشادية ومهربي الوقود والبشر ذلك الفراغ الأمني للتمركز في بعض مناطق الجنوب الليبي.

ونفذت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" سلسلة غارات في سبتمبر/أيلول الماضي على تمركزات قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق نتج عنها مقتل أكثر من 47 قياديا إرهابيا من بينهم حمزة التباوي المطلوب دوليا.