تحذيرات كيسنجر وهبوط النفط.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: أوروبا تحث إيران على إنهاء العنف ضد المتظاهرين، القوات الروسية تحط رحالها بأكبر قاعدة أمريكية شمال سوريا، مجتمعات موازية في الغرب.. الإخوان الإرهابية تنفذ وصية البنا، البرلمان العربي يدين تسليم سفارة اليمن بطهران للحوثي، كيسنجر يحذر من "حرب فعلية" بين واشنطن وبكين.

كما تجدون أيضا: "واشنطن بوست" تحتفي بضبط عضو "لجنة الموت" الإيرانية بالسويد، تقرير: تركيا أسوأ دول العالم في الحقوق الأساسية، قايد صالح: الشعب الجزائري والجيش سينتصران على أذناب العصابة، الجامعة العربية تدعو لتفعيل آليات قضائية لمواجهة الإرهاب، سابقة في إسرائيل.. لا يوجد مرشح لتشكيل الحكومة.

Advertisements

وعلى الصعيد الاقتصادي تقرأون: ضعف الليرة وارتفاع أسعار المواد الخام يصعدان بمؤشر البناء في تركيا، بعد صعود لساعات.. مخاوف اتفاق التجارة تهبط بالنفط، الذهب يستقر وسط مخاوف عودة حرب التجارة، بقيمة 3.3 مليار دولار.. جازبروم الروسية تبيع حصة %6.3 من أسهمها.

وإلى الملاعب تطالعون: تدريب توتنهام يعيد بيل إلى أحلام مورينيو.

وفي الفن: "أبل" تلغي العرض الأول لفيلم "المصرفي".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا