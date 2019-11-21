ألمانيا تدين استخدام إيران القوة "المفرطة" ضد المتظاهرين

أدانت الخارجية الألمانية، الخميس، استخدام قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وطالبتها بضبط النفس.

ودعت، في بيان، النظام الإيراني لرفع الحظر على الإنترنت، والسماح للإيرانيين بأن يعبروا عن استيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي.

وأعربت عن صدمتها إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل أكثر من مئة إيراني في الاحتجاجات التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين والغاز.

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وتزامن ذلك مع كشف تقارير حقوقية أن حصيلة اعتقالات احتجاجات البنزين في إيران وصلت إلى 3000 شخص على الأقل في 12 محافظة.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.





ووسط استمرار قطع خدمة الإنترنت في إيران، أعدت هذه الأرقام وفقا لمقابلات مع ناشطين مدنيين داخل إيران، وتقارير منظمات حقوق الإنسان ومراجعة دقيقة لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك.

واعتبرت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) أن استمرار قطع الإنترنت في إيران يؤكد إصرار نظام خامنئي على عدم تسريب أخبار حول انتفاضة الشعب الإيراني وعمليات القمع الواسعة.