شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 120 مهاجراً سورياً قبالة سواحل قبرص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت شرطة جمهورية قبرص اليوم (الخميس)، إنقاذ 120 مهاجرا سورياً كانوا متكدسين في مركب بدأ يجنح قبالة سواحل الجزيرة.
وجرت مواكبة المهاجرين إلى منطقة كاب غريكو (جنوب شرق)، بعد رصد مركبهم أمس (الأربعاء) على بعد 6 أميال بحرية (11 كيلومترا) جنوب شرقي السواحل القبرصية.
ونقل المهاجرون وبينهم 20 طفلاً و14 قاصراً دون مرافقة و3 نساء، إلى مركز استقبال قرب العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحسب الشرطة.
وذكر المهاجرون للسلطات أنهم انطلقوا من مدينة مرسين الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا، وهي طريق معروفة يستخدمها مهربو بشر، بعد أن دفع كل فرد منهم 4 آلاف دولار للمهربين الذين تمكنوا من الفرار، وفق ما نقلت «فرانس برس».
ويشكل السوريون 26% من المهاجرين الواصلين إلى قبرص منذ 2016.
وبحسب معطيات حكومية، فإن نحو 7 آلاف مهاجر وصلوا إلى قبرص وطلبوا اللجوء فيها بين يناير ويونيو 2019، في حين يصل تعداد طالبي اللجوء الذين ينتظرون دراسة ملفاتهم نحو 15 ألفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 120 مهاجراً سورياً قبالة سواحل قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.