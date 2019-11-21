شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 120 مهاجراً سورياً قبالة سواحل قبرص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت شرطة جمهورية قبرص اليوم (الخميس)، إنقاذ 120 مهاجرا سورياً كانوا متكدسين في مركب بدأ يجنح قبالة سواحل الجزيرة.

وجرت مواكبة المهاجرين إلى منطقة كاب غريكو (جنوب شرق)، بعد رصد مركبهم أمس (الأربعاء) على بعد 6 أميال بحرية (11 كيلومترا) جنوب شرقي السواحل القبرصية.

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ونقل المهاجرون وبينهم 20 طفلاً و14 قاصراً دون مرافقة و3 نساء، إلى مركز استقبال قرب العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحسب الشرطة.

وذكر المهاجرون للسلطات أنهم انطلقوا من مدينة مرسين الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا، وهي طريق معروفة يستخدمها مهربو بشر، بعد أن دفع كل فرد منهم 4 آلاف دولار للمهربين الذين تمكنوا من الفرار، وفق ما نقلت «فرانس برس».

ويشكل السوريون 26% من المهاجرين الواصلين إلى قبرص منذ 2016.

وبحسب معطيات حكومية، فإن نحو 7 آلاف مهاجر وصلوا إلى قبرص وطلبوا اللجوء فيها بين يناير ويونيو 2019، في حين يصل تعداد طالبي اللجوء الذين ينتظرون دراسة ملفاتهم نحو 15 ألفاً.