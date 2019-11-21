شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: إيران حجبت الإنترنت لتمنع نشر حصيلة القتلى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم: «إن إيران باتت دولة غير مستقرة وقامت بحجب الإنترنت حتى لا يتمكن الشعب الإيراني من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد».
وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رجال السلطة في إيران يريدون انعدام الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف حصيلة القتلى والمأساة التي يتسبب بها النظام الإيراني.
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