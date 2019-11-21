شكرا لقرائتكم احتجاجات إيران.. مقتل أكثر من 60 متظاهراً في الأحواز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما تعم التظاهرات أرجاء إيران إثر الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 200% في خضم أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية بمقتل أكثر من 60 متظاهراً في بلدات ومدن الإقليم بالاحتجاجات، لافتة إلى توثيق الأسماء.

وقالت المنظمة إن النظام الإيراني حول الأحواز إلى ثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن الأمن الإيراني شن حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم.

كما دانت استخدام القمع المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر، داعية المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء الضحايا.

إلى ذلك طالبت بإيفاد لجنة تقصي حقائق وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

اعتقالات في صفوف المحتجين

من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية نقلاً عن مسؤولين قولهم إنه تم إلقاء القبض على من وصفوهم بعشرات "العناصر الرئيسية المحرضة" على الشغب في محافظات كرمان وخراسان وكردستان.

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كما نقلت مواقع إيرانية عن قائد شرطة مازندران أنه تم إلقاء القبض على قادة الاحتجاجات في المحافظة.

بدورها نقلت مواقع معارضة عن قائد أمن جامعة طهران قوله إن "لا معلومات لدينا عن عدد الطلاب المعتقلين. وتم الإفراج عن 9 طلاب حتى الآن".

من طهران يوم 16 نوفمبر

يذكر أن الاحتجاجات العارمة التي انطلقت على مدى الأيام الماضية في معظم محافظات إيران، شهدت سقوط عدد من القتلى. وأفادت مواقع إيرانية معارضة في وقت سابق بأنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد.

وأخرجت قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران بسيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة.

كما بلغ عدد القتلى في مستشفيات سجاد كرج وشهريار ومدني كرج والبرز كرج 118 شخصاً، وفق المصادر.