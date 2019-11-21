الحجار: حكومة الاختصاصيين مدتها قصيرة بمهمة محددة و"المستقبل" لن يشارك بحكومة تكنو-سياسية

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ أعاد التأكيد خلال اجتماع الكتلة أنّه في حال سُمّي ب​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتأليف الحكومة، فهو لن يكون إلّا رئيسًا لحكومة اختصاصيّين".

وعمّا إذا كان الاختصاصيون سيكونوا مستقلّين سياسيًّا، أوضح في حديث تلفزيوني، "أنّني لا أتصوّر أنّ أحدًا في نهاية الأمر، ليس لديه ميولًا سياسيّة. بتقديري، يمكن يكون الاختصاصي صديقًا لتيار أوحزب، ولكن ليس قياديًّا". وركّز على أنّ "الحريري قالا إنّه في حال لا يقبلون معه بحكومة اختصاصيّين، ويريدون الذهاب إلى حكومة "تكنو- سياسيّة"، فهو جاهز لتأمين حصولها على الثقة، على أساس أن يكون الرئيس المكلف مقبولًا وليس وجهًا نافرًا".

وأكّد الحجار أنّ "قطعًا "​تيار المستقبل​" لن يشارك غي الحكومة إذا كانت "تكنو- سياسية"، لأنّنا نعتبر أنّ طبيعة المرحلة تتطلّب حكومة اختصاصيّين"، مبيّنًا أنّه "إذا كان الحكومة المقبلة هي حكومة اختصاصيّين، فستكون مدّتها قصيرة لا تتجاوز 8 أشهر، بمهمّة محدّدة".

وشدّد على أنّه "إذا كان هناك فساد، فمَن غطّاه هو فاسد أيضًا، وعلى الفاسد أن يذهب إلى ​القضاء​، ونحن تحت سقف القانون والقضاء".