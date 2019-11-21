الموسوي: فيلتمان يريد حكومة تكنوقراط ونحن نريد حكومة تكنوغراد

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية وسفير الولايات المتحدة السابق في لبنان جيفري فيلتمان يريد ​حكومة​ تكنوقراط ونحن نريد حكومة تكنوغراد".

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