رأى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ ان "ذكرى ​الاستقلال​ تحل هذا العام ولبنان في مهب أزمة دقيقة"، معتبرا ان "أمنيتنا أن تكون وحدتنا أقوى من مؤامرات الخارج ومخططاته، أمنيتنا أن نحصن بلدنا من أي خطر خارجي من خلال حوار داخلي فعال، ونشهد ولادة ​حكومة​ سيادية تعمل مع فخامة ​رئيس الجمهورية​ و​المجلس النيابي​ لبناء ​الدولة​ بمؤسساتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين: نتمنى أن تكون وحدتنا أقوى من مؤامرات الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.