اشكال بين رئيس بلدية جونية ومواطنة تحاول تعطيل آلات البارك ميتر

وقع اشكال بين رئيس ​بلدية جونية​ ​جوان حبيش​ ومواطنة حاولت وضع اوراق لاصقة على الات البارك ميتر في المدينة بهدف تعطيلها. وقد حصلت "​الخليج 365​" على مقطع ​فيديو​ يُظهر لحظة الاشكال.

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