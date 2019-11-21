نقابة اصحاب محطات تكرير وبيع مياه الشرب اعلنت عن اسعار تسليم العبوات

أعلنت نقابة اصحاب محطات تكرير وبيع ​مياه الشرب​ في ​لبنان​ اسعار تسليم عبوات مياه الشرب المكررة الى المستهلك مباشرة او عبر المحلات التجارية والسوبر ماركت، منعا للتلاعب بالاسعار واستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وحفاظا على سلامة وصحة المستهلكين واستمرارية هذا القطاع الصناعي الحيوي.

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