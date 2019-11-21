أكدت مصادر مصرفية لقناة الـ"LBC" أن "أولوية ​المصارف​ في الوقت الحالي هو تلبية حاجات المودعين وحماية أموالاهم والحفاظ على حماية سعر الصرف"، مشيرةً إلى أن "الاستقرار السياسي هو العامل الاساسي لعودة الامور إلى طبيعتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـLBC: الاستقرار السياسي هو العامل الاساسي لعودة الامور لطبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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