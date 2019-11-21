فنيش: تصريحات فيلتمان وفرت علينا جهدا في الشرح للناس

اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش ان "تصريحات فيلتمان السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان وفرت علينا جهدا في الشرح للناس عن طبيعة الدور الاميركي ونضع هذه التصريحات برسم كل المعنيين".
وأكد فنيش "اننا نريد حكومة سيادية يكون قرار تأليفها ومهامها لبنانيا ونحن لن نتخلى عن مطالب الناس".
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