رئيس سريلانكا عيّن شقيقه رئيسا للوزراء في سابقة هي الأولى من نوعها بالبلاد

أصدر رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسه، الّذي فاز في الانتخابات الرئاسية قبل أيام، قرارًا بتعيين شقيقه الأكبر ماهيندا راجاباكسه، رئيسًا للوزراء؛ في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.
وأدّى راجاباكسه، الّذي كان يتولّى منصب الرئيس سابقًا، اليمين أمام الرئيس الحالي اليوم الخميس. وجاء تعيين ماهيندا راجاباكسه بعد بضع ساعات من استقالة رئيس الوزراء السابق رانيل فيكريمسينجي، بعد هزيمة مرشّح حزبه في الانتخابات الرئاسية، الّتي فاز فيها جوتابايا راجاباكسه في مطلع الأسبوع.
يُذكر أنّ جوتابايا راجاباكسه تولّى مِن قبل منصب وزير الدفاع في عهد أخيه ماهيندا، الّذي تولّى الرئاسة من 2005 إلى 2015.
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