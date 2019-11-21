عناصر الدرك التركية ضبطت 35 مهاجرا بنغاليا غير شرعي شمال غربي تركيا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "عناصر الدرك التركية ضبطت في ولاية تكيرداغ شمال غربي ​تركيا​، 35 مهاجرًا غير شرعي، أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطرق غير قانونيّة".

وأوضحت أنّ "عناصر الدرك ضبطت ​المهاجرين​ داخل مقطورة شاحنة، أثناء إجرائهم دوريّة على الطريق بعد إيقافها للاشتباه فيها"، لافتةً إلى أنّ "لدى التحقيقات الأوليّة مع 35 مهاجرًا كانوا داخل المقطورة، تبيّن أنّهم يحملون الجنسية البنغاليّة". وبيّنت أنّ "المهاجرين نُقلوا إلى المديرية العامة لإدارة ​الهجرة​ في الولاية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، كما تمّ توقيف السائق".