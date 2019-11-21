وسائل إعلام إسرائيلية: المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتانياهو في قضايا فساد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان "المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في قضايا فساد".

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