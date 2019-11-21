شرطة إيطاليا: عودة "المقاتلين الأجانب" من سوريا والعراق محتملة ولكنها ليست حتمية

أكّد رئيس ​الشرطة الإيطالية​ فرانكو غابرييللي أن "عودة المقاتلين الأجانب في صفوف ​تنظيم داعش​ إلى بلادهم محتملة ولكن ليست حتمية"، مشيرًا الى أن "ذلك يضيف المزيد من عناصر القلق".

ولفت غابرييللي الى أنه "في هذا ​العالم​ المفعم بالمخاطر، يبقى الشيء الأكثر أهمية هو الوعي والمعرفة لتحديد حجم المشكلات بما يتجاوز المخاوف والاستغلال. من المهم أن نفهم ليس فقط من هم الأعداء، ولكن في أي سياق يمكن أن ينضموا"، مشددًا على أن "بلاده لم تصب بعد بلسعات "التطرف الإسلامي"، ولكن يبقى احتمال حدوث مثل هذه الحالات مرتفعا للغاية".

