رئيس المجلس الانتقالي باليمن دعا روسيا إلى إعادة فتح سفارتها في عدن

ركّز رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ​اليمن​ي المشكّل في العاصمة المؤقتة عدن، عيدروس قاسم الزُبيدي، على "أهميّة دور ​روسيا​ الاتحادية في المنطقة".

ولفت خلال لقائه في العاصمة ​الإمارات​ية ​أبوظبي​، ​السفير الروسي​ لدى الإمارات سيرغي كوزنيتسوف، ومسؤول الشؤون السياسية مكسيم سليساريف، إلى أنّ "الجنوب يسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو استعادة الدولة والهويّة الجنوبيّة"، معربًا عن تطلُّع المجلس الانتقالي إلى "خلق علاقات شراكة وتنسيق وتعاون مع الأصدقاء الروس". ودعا روسيا إلى "إعادة فتح سفارتها في العاصمة عدن".

من جانبه، أكّد السفير كوزنيتسوف "دعم روسيا لعمليّة ​السلام​ والاستقرار ومحاربة ​الإرهاب​ والتطرف وعدم منح العناصر الّتي لا تريد السلام فرصة في اليمن". ونوّه بـ"العلاقة التاريخيّة الّتي تربط اليمن بروسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى "الانفتاح على الجنوب واحترام خياراته".