قسد: تركيا ارتكبت جريمة حرب في كوباني وندعو العالم لمحاسبتها 

علّق قائد "​قوات سوريا الديمقراطية​" مظلوم عبدي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "بينما ارتكبت الطائرات التركية مجزرة بحق عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف ​كوباني​، تدعي ​وزارة الدفاع التركية​ بأنهم قتلوا 7 إرهابيين"، طالبًا من "​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ تحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية".

ودعا عبدي الى "فتح تحقيق علني لوقف عمليات الإبادة ومحاسبة المسؤولين عن المجازر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قتل 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف ​عين العرب​، خلال عملية نفذتها طائرات مسيرة تركية.

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ولفتت الوزارة الى أن عناصر تنظيم "​حزب العمال الكردستاني​"، الذين هاجموا قوات عملية "نبع السلام" في المنطقة، رصدتهم مركبات استطلاع ومراقبة تركية قبل تصفيتهم بواسطة طائرات مسيرة.

وفي حادث منفصل، أفادت وكالة "سانا" السورية يوم الأربعاء بأن طيران الاستطلاع المسير التركي قصف الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة ​تل أبيض​ بريف ​الرقة​ ​الشمال​ي، ما أدى إلى مقتل 5 ​مدنيين​ بينهم أطفال، جراء استهداف سيارتهم ب​صاروخ​ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.

وتتواصل في عدد من مناطق الشمال السوري ​اشتباكات​ بين المقاتلين ​الأكراد​ وقوات "عملية نبع السلام" المكونة من قوات تركية وفصائل ​المعارضة السورية​، رغم الاتفاق بين ​موسكو​ و​أنقرة​ في 22 تشرين الأول الماضي لوقف ​إطلاق النار​ هناك.

