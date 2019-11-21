زاخاروفا: روسيا تدعو السلطات المؤقتة البوليفية للعمل على توحيد المجتمع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، "أنّنا نحثّ السلطات البوليفية المؤقتة على طرح جدول أعمال توحيدي، وتعزيز توحيد المجتمع وعدم التركيز على التحريض على الكراهية. وبهذه الطريقة فقط، يُمكن للبلاد أن تتغلّب على الاختبار الصعب الّذي حلّ بها".

وأكّدت أنّ "​روسيا​ مهتمّة بأن تكون ​أميركا اللاتينية​ مستقرّة ومستدامة سياسيًّا واقتصاديًّا، بما في ذلك ​بوليفيا​"، لافتةً إلى أنّه "تربطنا ببوليفيا تاريخيًّا روابط صداقة وعلاقات تعاون متبادل المنفعة".

وكان قد أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، يوم الخميس الماضي، أنّ "الوضع في بوليفيا يعاني من انعدام السلطة، ويذكر بليبيا، مع أنّه لا يوجد غزو مباشر من الخارج، لكن البلاد على وشك الفوضى، وهذه إشارة خطيرة".