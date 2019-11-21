الأونروا تتسلم تمويلا جديدا من الإمارات بقيمة 12.5 مليون دولار

أفادت وكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث وتشغيل اللاجئين ال​فلسطين​يين "​الأونروا​" بأن " دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة قامت بصرف مبلغ 12.5 مليون ​دولار​ لها"، مشيرة الى أن "هذا التبرع المالي الاستثنائي سيساعد الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وعملياتها لعام 2019 في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية في غزة و​الضفة الغربية​ التي تشمل ​القدس الشرقية​ و​الأردن​ و​سوريا​ و​لبنان​. وهذه هي الدفعة الثانية التي تقوم دولة الإمارات بتحويلها للوكالة هذا العام، وواحدة من إجمالي أربع دفعات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار قامت دولة الإمارات بالتعهد بها".



ولفت القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز الى أن "هذا التبرع السخي لم يكن ليأتي في وقت أفضل من هذا الوقت للوكالة وللاجئي فلسطين"، موضحًا أن "الأونروا تبذل كل ما في وسعها لتخطي أسوأ أزمة مالية لها طوال تاريخها الممتد عبر سبعين سنة، وإن قيام دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ بصرف مبلغ التمويل يعد بيانا مرحبا به بالقفة في المنظمة وفي إدارتها".



وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن تعهد بقيمة 50 مليون دولار في شهر تموز الماضي، وهو المبلغ الاستثنائي نفسه التي قدمته لميزانية برامج الأونروا في عام 2018. ومن المتوقع أن تصل دفعات إضافية إلى الوكالة قبل نهاية عام 2019، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات في مجموعة أكبر المانحين للأونروا للسنة الثانية على التوالي. فمن الجدير ذكره أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في عام 2018 سادس أكبر متبرع للأونروا.

وأعرب ساوندرز عن تقديره "العميق نيابة عن 5.5 مليون لاجئ من فلسطين تخدمهم الأونروا"، مشددًا على أن "الرسالة التي يتلقاها لاجئو فلسطين من قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي رسالة من الطمأنينة والتجديد لالتزامهم التاريخي"، مضيفًا: "إنني آمل من أن هذا البيان القوي للثقة في الأونروا سيشجع الآخرين على دعم العمل الحاسم للوكالة ".