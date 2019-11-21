نتانياهو: توجيه اتهام لي هو محاولة انقلاب ضدي

شدّد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، على أنّ "توجيه اتهام لي يعني محاولة انقلاب ضدّي".

وطالب في مؤتمر صحافي، بـ"إنشاء لجنة مستقلّة بخصوص القضايا الموجّهة ضدّه بتهم ​الفساد​ وتلقّي الرشوة وخيانة الأمانة"، موضحًا "أنّه لن يسمح للكذب بأن ينتصر وسيواصل قيادة دولته".

وكان قد قرّر المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، توجيه لائحة اتهام إلى نتانياهو، في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.

ووُجّهت له تهمة تلقّي الرشاوي وخيانة الأمانة والخداع في ملف "4000" المعروف بقضيّة شركة الاتصالات "بيزك"، خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات. كما وُجّهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف "1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيغار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات.