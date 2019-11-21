ترامب وخان بحثا بالعلاقات الثنائية وبإطلاق "طالبان" سراح رهينتين

أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، أنّ "رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بالعلاقات الثنائية وقضايا إقليميّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا أيضًا إطلاق سراح الأميركي كيفن كينغ، والأسترالي تيموثي ويكس، اللذين كانت تحتجزهما "​حركة طالبان​" منذ عام 2017".

وكان قد جاء إطلاق سراح الرهينتَين بعد أن أعلن الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، في وقت سابق، أنّه سيتم إطلاق سراح ثلاثة من أعضاء "طالبان" رفيعي المستوى.