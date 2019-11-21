أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، أنّ "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالعلاقات الثنائية وقضايا إقليميّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا أيضًا إطلاق سراح الأميركي كيفن كينغ، والأسترالي تيموثي ويكس، اللذين كانت تحتجزهما "حركة طالبان" منذ عام 2017".
وكان قد جاء إطلاق سراح الرهينتَين بعد أن أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، في وقت سابق، أنّه سيتم إطلاق سراح ثلاثة من أعضاء "طالبان" رفيعي المستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وخان بحثا بالعلاقات الثنائية وبإطلاق "طالبان" سراح رهينتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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