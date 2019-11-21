مسلحون اعترضوا شاحنة لنقل الدجاج في القبيات وفروا بها الى جهة مجهولة

أقدم مسلحون مجهولون على اعتراض شاحنة صغيرة يملكها شخص من بلدة عدبل - عكار، وهي مخصصة لنقل الدجاج عند المدخل الغربي ل​بلدة القبيات​، وأنزلوا السائق و​العمال​ وفروا بها الى جهة مجهولة.

وباشرت ​الاجهزة الامنية​ تحرياتها وتعقباتها لمعرفة هوية الفاعلين ومسببات فعلتهم.

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