الحاج حسن: نصف الإيجارات التي تدفعها شركيتي "ألفا" و"تاتش" يجب إلغاؤها

أكّد رئيس ​لجنة الإعلام​ والاتصالات النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​، في حديث تلفزيوني، أن "دور ​قطاع الاتصالات​ أن يؤدي خدمة للمواطن و​الاقتصاد​"، مشيرًا الى أن "الايرادات تتراوح بين 1800 و2000 مليار ​دولار​".

ولفت الى أن "قطاع ​الخلوي​ كان يدخل حوالي مليار دولار الى خزينة ​الدولة​ غير أن المدخول تراجع في السنوات الماضية"، موضحًا أن "فريقًا متخصصًا قام بدراسة معمقة على التقارير التي قدمتها شركتي الخلوي وتبيّن أن مدخولهما يصل الى مليون ونصف دولار وتصرف نحو 500 مليون دولار. كما أننا قمنا بدراسة مقارنة مع ​الأردن​ وتبيّن أن الأردن يصرف 49 مليون دولار فيما مصروفنا في العام 2018 بلغ 215 مليون دولار".

ونوّه بأن "لجنة الإعلام والاتصالات دورها رقابي"، معتبرًا أن "نصف الإيجارات التي تدفعها شركيتي "ألفا" و"تاتش" يجب إلغاؤها وفي إحدى المناطق مركز بيع لاحدى الشركتين مساحته 600 متر مربع"، متسائلًا: "لماذا ​الاعلانات​ لشركتي الفا وتاتش في وقت لا منافسة بينهما؟"

وبيّن أن "بعد نحو سنتين لم يُنفذ أكثر من 17 بالمئة من مشروع الفايبر اوبتيك".