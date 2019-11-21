قطع عدد من الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "عددا من المحتجين قطعوا طرقات تعلبايا وشتورا زحلة والمرج والمصنع بالاطارات المشتعلة". من جهتها افادت غرفة "التحكم المروري" عن قطع الطرقات في عدد من المناطق البقاعية وهي : قب الياس - مكسة- وسعدنايل. كما افادت الغرفة عن "قطع طريق القبة زغرتا بالاطارات المشتعلة وقطع اوتوسترادي الناعمة والبداوي بالاتجاهين ".

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