أمريكا تؤكد أهمية الانتقال السياسي إلى الديمقراطية في بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعربت الولايات المتحدة عن أهمية الانتقال السياسي لبوليفيا إلى الديمقراطية، وأبدت إعجابها بالشعب البوليفي لدفاعه عن دستوره وديمقراطيته والانتخابات الحرة النزيهة الشفافة، حسبما جاء في بيان لوزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الخميس.

ودعا بومبيو من شاركوا في المخالفات الفاضحة والتلاعب في الأصوات في انتخابات 20 تشرين أول/أكتوبر المعيبة إلى التنحي لمصلحة بوليفيا والسماح للبوليفيين بإعادة بناء مؤسساتهم.

وأشار إلى أن البوليفيين من جميع الأحزاب السياسية يستحقون أن تكون أصواتهم مسموعة في عملية انتخابية تحترم حقوق جميع المواطنين.

وأضاف بومبيو: "ندعم الحريات الصحفية القوية والتجمع والاحتجاج السلميين. ولا مكان للعنف والقمع والترهيب السياسي في الأنظمة الديمقراطية. إننا ندعو جميع الأطراف إلى تجنب مثل هذا العنف، واحترام سيادة القانون، واحترام حقوق جميع المواطنين في المشاركة في بناء مستقبل بوليفيا، أيا كانت آراؤهم. ويجب أن تحترم الأجهزة الأمنية حقوق المتظاهرين السلميين، ويتعين على السلطات البوليفية ضمان المساءلة عن أي انتهاكات لحقوق المواطنين".