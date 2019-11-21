نائب وزير الري الصيني يزور متحف النيل بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

زار "بي تشو جيان"، نائب وزير الري بدولة الصين، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، متحف النيل بأسوان.

وكان فى استقبال نائب وزير الري الصيني والوفد المرافق له، المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان، وقامت بشرح مكونات المتحف وأهداف إنشائه وأهم مقتنياته وتراث دول حوض النيل والتعرف على رسالة وأهداف المتحف والتطورات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في متحف النيل.

وقالت المهندسة إيرين فايز، إن نائب وزير الري الصينى أبدى إعجابه الشديد بالمتحف ومقتناياته وسجل كلمة في سجل الزوار جاءت ترجمتها بعنوان "نهر النيل حضارة قائمة للأبد"، وقدم هدية تذكارية للمتحف.