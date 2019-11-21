وفد من علماء الأوقاف في زيارة لدير سانت كاترين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد

زار وفد من علماء الأوقاف، اليوم الخميس، دير سانت كاترين، ورافقهم خلال الزيارة الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين.

كما زار الوفد جبل التجلي ومنطقة التجلي التي تعتزم وزارة الأوقاف بالمشاركة مع محافظة جنوب سيناء، إنشاء مسجد التجلي بمنطقة الوادي المقدس.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة أوفدت قافلة دعوية كبرى من علماءها لتجوب قرى ومدن ووديان المحافظة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن الوفد سيلقي غدًا خطبة الجمعة عن "حماية الشأن العام والمصلحة العامة" بمدينة سانت كاترين، موضحًا أنه جرى إطلاق هذه القافلة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي وتعرف الأئمة على التراث الديني والتاريخي والحضاري العريق.