مقتل منتسبين للشرطة الاتحادية العراقية في هجوم لداعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
أفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي، في نبأ عاجل له نقلاً عن مصادر أمنية، مقتل منتسبين بالشرطة الاتحادية العراقية، وإصابة آخر، في هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، في كركوك.
وقال المصدر، إن عناصر من التنظيم الإرهابي، شنوا مساء اليوم الخميس، هجومًا على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية، ناحية الرشاد في كركوك، وأسفر الهجوم عن مقتل 2 من منتسبي الشرطة وإصابة آخر.
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