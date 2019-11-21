مبعوثة أممية تدين مقتل وإصابة العشرات في قصف بإدلب السورية

أدانت نجاة رشدي كبير مستشاري المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسن، القصف الصاروخي الذي أصاب مخيما للنازحين داخليا والمكتظ بالسكان وانفجاره بالقرب من مستشفى الولادة في محافظة إدلب.

وقالت رشدي - في بيان اليوم الخميس - إن ما لا

يقل عن 12 شخصا قتلوا وجرح نحو 50 آخرين بينهم أطفال مع توقع زيادة في الخسائر ، مؤكدة دعمها لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى التحقيق في الهجوم.ودعت جميع الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معربة عن أسفها من حدوث الهجوم في وقت يحتفل العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بينما لا يتم الوفاء بالحقوق الأساسية للأطفال السوريين في الحياة والحماية.