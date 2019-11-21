بوتين يفتتح أول خط للمترو الأرضي العاصمة الروسية

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، حركة المرور على الخط الأول المركزي للمترو الأرضي في موسكو.

وحضر حفل الافتتاح أيضا وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ، ومحافظ مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف ومسؤولون آخرون.

وأقيم حفل تشغيل الخط المذكور، داخل محطة "بيلاروسكي" للسكك الحديدية بوسط موسكو. ومن هناك توجه الرئيس بوتين وصحبه، على متن القطار عبر خط

"إم تسي دي-1" حتى محطة "فيلي" في غرب العاصمة ومن هناك عادوا إلى محطة "بيلاروسكي" من جديد.

وللاحتفاء بتشغيل 5 محطات على المترو الأرضي، تم تنظيم معارض للصور. حيث كان بمقدور المواطنين التقاط الصور واحتساء الشاي الساخن في هذا الطقس البارد.

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في وقت سابق، ذكرت مؤسسة

السكك الحديدية الروسية، أن طول خط "إم تسي دي-1" – من أودينتسوفو إلى لوبنيا، يبلغ 52 كلم، والرحلة تستغرق 87 دقيقة.

أما طول خط "إم تسي دي-2"- من ناخابينو إلى بودولسك، فيبلغ 80 كلم والرحلة تستغرق 120 دقيقة. وضمن الخطين توجد 57 محطة، بما في ذلك 19 محطة يمكن الانتقال منها إلى محطات مترو الأنفاق. وستعمل خطوط "إم تسي دي"، كما محطات مترو الأنفاق، من الخامسة والنصف صباحا إلى الواحدة بعد منتصف الليل.