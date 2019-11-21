ستولتنبرج يرفض التعليق على تصريحات ماكرون بشأن موت حلف الناتو

رفض الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إبداء رأيه في المقترحين الفرنسي والألماني لتهدئة التوترات الناتجة عن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بوصف الحلف "الميت سريريا"، واكتفى ستولتنبرج بالتأكيد على أن الأمر سيناقش خلال اجتماع لندن.
وشدد ستولتنبرج على أهمية الحفاظ على وحدة الحلف كمنتدى يسمح بلقاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية وقوى عديدة في العالم لمناقشة قضايا هامةواتخاذ قرارات مشتركة تفيد في حفظ السلم والاستقرار في العالم.
وتسعى ألمانيا لتشكيل "مجموعة عقلاء" للتفكير بمستقبل الحلف، بينما تقول فرنسا بضرورة تشكيل لجنة خبراء لدعم الدور السياسي للحلف.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف الناتو يعيش حالة "موت سريري"، مضيفا أن الوقت قد حان لتحديد الأهداف
وأكد ماكرون لمجلة "الإيكونوميست" أن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف الناتو"، ويعود السبب في ذلك إلى نقض الولايات المتحدة التزاماتها تجاه حلفائها، وتصرفات تركيا العضو في الحلف.
ودعا ماكرون إلى ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا "وتحديد الأهداف الاستراتيجية للناتو".
وتأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي تشير فيه تقارير إعلامية لقيام دول أوروبية عدة بخطوات عملية نحو تأسيس قيادة عمليات مشتركة قد تشكل خطوة أولى نحو الانفصال عن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
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