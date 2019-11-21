مقتل وإصابة 36 مدنيا جراء سقوط قذائف في مدينة حلب

قتل 5 مدنيين وأصيب 31 آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب شمال البلاد.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصدر فيقيادة شرطة حلب قوله - إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب اعتدت بعدة قذائف على مدينة حلب وسقطت واحدة منها على حي الأعظمية ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين".
وأضاف المصدر إن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون ينتشرون غرب المدينة سقطت بعد ظهر اليوم على حي الجميلية السكني بحلب ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية.
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