عودة تدريجية للإنترنت في إيران

طهران (وكالات)

أكدت وكالات أنباء محلية وسكان، أمس، أن إيران بدأت في إعادة خدمات الإنترنت، في العاصمة طهران وعدد من الأقاليم، بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد، بهدف احتواء احتجاجات عنيفة على رفع أسعار الوقود.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن الحرس الثوري الإيراني قوله: «إن الهدوء عاد في مختلف أرجاء إيران بعد الاحتجاجات»، فيما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، نقلاً عن مصادر لم تحددها: أن خدمة الإنترنت تعود تدريجياً للبلاد.

ونقلت الوكالة عن مجلس الأمن القومي، الذي أمر بقطع الخدمة، قوله: «إن إعادة الخدمة أجيزت لبعض المناطق»، ووفقاً للتقارير الواردة حتى الآن، أعيدت خدمة الإنترنت على الخطوط الأرضية في أقاليم هرمزجان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وفي أجزاء من طهران..

وعرض التلفزيون الرسمي، أمس، لقطات لآلاف خرجوا في مسيرات مؤيدة للحكومة في عشرات المدن، يحملون الأعلام ولافتات كتب عليها شعارات منها «الشغب ليس احتجاجاً».

وقالت السلطات الإيرانية: إن عدداً من الأشخاص منهم أفراد من قوات الأمن والشرطة قتلوا في أعمال عنف في الشوارع، ألقت باللوم فيها على «أعداء أجانب».

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأول: «إفشال مخططات (العدو)، وإحباط مؤامرات أولئك الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتين الماضيين».

واندلعت التظاهرات في إيران، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل لنظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة، لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وامتدت التظاهرات سريعاً إلى 40 مدينة ومنطقة، بينها طهران، أحرقت خلالها محطات للوقود، وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومبان عامة، وأكدت السلطات مقتل خمسة أشخاص، بينهم أربعة من قوات الأمن، ومدني.