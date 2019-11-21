وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي

بسام عبدالسلام (عدن) توفي يمني جراء التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أن أخفته الميليشيات قسرياً منذ اختطافه في مارس 2016.

وقال مكتب حقوق الإنسان في اليمن إن «وحدة الرصد والتوثيق تلقت بلاغاً بوفاة المختطف خالد محمد حمود الحيث 43 عاماً تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الذي اعتقل من أمام منزله بالعاصمة صنعاء منطقة حدة بتاريخ 26 مارس 2016م، وإخفاؤه قسرياً وتعذيبه ومنع العلاج عنه داخل السجن حتى وفاته أمس الأول». وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في سجون الحوثيين بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب وفاة المختطف، محملة إدارة السجن والميليشيات مسؤولية تفاقم وضعه الصحي.

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