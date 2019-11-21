رصد عناصر من «حزب الله» قرب نقطة مراقبة أممية بالحديدة

صنعاء (وكالات) شوهد عناصر من ميليشيات «حزب الله» الإرهابي برفقة مسؤولين وقياديين في ميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء على مقربة من نقطة وقف إطلاق النار بمدينة «الصالح» الحديدة.

وجاء ظهور العناصر بالتزامن مع أعمال حفريات واستحداثات نشطة بالمنطقة تقوم بها الميليشيات، وتحركات وتعزيزات رصدت في عدد من الأحياء والشوارع بمركز المحافظة وأعمال تصعيد واسعة في مديريات جنوب الحديدة.

وقال راصدون محليون، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الجنسية اللبنانية شوهدوا صباح الاثنين 18 نوفمبر الجاري، برفقة القياديين الحوثيين، أبو أيمن وأبو يحيى، في شارع التسعين بمدينة الحديدة.

يشار إلى أن شارع التسعين، حيث شوهدت العناصر اللبنانية، يؤدي إلى مدينة الصالح ويشهد استحداثات من حفريات ومتاريس أقامتها الميليشيات بعد تثبيت نقاط وقف إطلاق النار، بإشراف رئيس البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أباهيجيت غوها.

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