الاحتلال يعتقل محافظ القدس

رام الله (الاتحاد) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، محافظ القدس عدنان غيث من منزله شرق القدس للتحقيق معه.

ويأتي اعتقال غيث بعد يوم من إغلاق إسرائيل مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة عاملة في القدس الشرقية المحتلة بعد اتهامها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية.

واعتقلت إسرائيل غيث، المسؤول في السلطة الفلسطينية، ست مرات خلال العام.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد إن اعتقال غيث الأخير من منزله في بلدة سلوان جاء بسبب «نشاطات فلسطينية في القدس».

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 فلسطينيين زعم أنهم مطلوبون لديه خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية أمس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع. وذكرت أنه تم ملاحقة عدد من المراكب قبالة سواحل تلك المنطقة.

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